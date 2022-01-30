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الأحد 30 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 1742 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 1742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر قد بلغ 249 ألفا و 310 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و555 حالة.

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