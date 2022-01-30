كورونا في الجزائر.. تسجيل 1742 إصابة جديدة

الأحد 30/يناير/2022 - 06:20 ص

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 1742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر قد بلغ 249 ألفا و 310 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و555 حالة.