أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 1742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر قد بلغ 249 ألفا و 310 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و555 حالة.
بوابة العرب
كورونا في الجزائر.. تسجيل 1742 إصابة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 1742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 1742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.