عودة التيار الكهربائي لمستشفي الغنايم بعد انقطاعه 5 ساعات

السبت 29/يناير/2022 - 10:45 م

نجحت جهود رئاسة مركز ومدينة الغنايم في أسيوط، بالاشتراك مع هندسة كهرباء المدينة، بقيادة مصطفي علي، نائب رئيس المدينة والمهندس محمد عبدالحكيم، رئيس هندسة الكهرباء، في إعادة التيار الكهربائي لمستشفي الغنايم المركزي بعد انقطاع دام لـ٥ ساعات نتيجة مأس كهربائي بلوحة كهرباء المستشفي.

كان المستشفي المركزي قد تعرض لانقطاع مفاجيء للتيار الكهربائي نتيجة حدوث مأس كهربائي بالخط الأرضي بلوحة التحكم وانتقل إلي الموقع القيادات الأمنية والأسعاف والإطفاء ومصطفي علي، نائب رئيس مدينة الغنايم، والدكتور جمال النشار، مدير المستشفي والمهندس محمد عبدالحكيم، رئيس هندسة كهرباء الغنايم، وتم إخلاء المستشفي من المرضي وتحويلهم إلي مستشفي مجاورة ونجحت جهود هندسة الكهرباء في إعادة التيار الكهربائي.

وقال اللواء عصام سعد محافظ اسيوط انه تم تكليف وكيل وزارة الصحة بنقل مرضى مستشفى الغنايم المركزى البالغ عددهم 12 مريض الى مستشفى الحميات المجاورة بالغنايم بصفة مؤقتة وذلك بعد حدوث ماس كهربائى بكابل كهرباء مغذى للمستشفى مما ادى الى انقطاع الكهرباء كما تم نقل 4 اطفال بقسم الحضانات الى حضانات اخرى بديلة واحتواء الازمة.

واشار المحافظ الى انه تلقى اخطارا من غرفة عمليات المحافظة وادارة الكوارث والأزمات يفيد نشوب ماس كهربائى بكابل كهربائى مغذى للمستشفى وتم السيطرة على الموقف دون اية خسائر وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة. .

وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته الى وكيل وزارة الصحة ومسئولى مرفق الإسعاف ورئيس مركز الغنايم ونائبه بالتدخل وتم الاستعانة بمدير المستشفى والاطباء المتخصصين وتم نقل عدد 12 مريض من الاقسام الداخلية الى مستشفى الحميات المجاورة لها ونقل 4 اطفال بقسم الحضانات الى حضانات اخرى بمستشفى اسيوط الجامعى والاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير كافة الامكانات الطبية لهم تحت اشراف طبى.. لحين انتهاء اعمال الاصلاح بلوحة كهرباء المستشفى .

كما وجه المحافظ مسئولى الكهرباء والصيانة بالتنسيق مع ادارة المستشفى وسرعة اصلاح الكابلات الكهربائية ومراجعة كافة الكابلات بالمستشفى والتاكد من كفائتها وتم الاصلاح وعودة التيار الكهربائى للمستشفى.

واطمئن محافظ اسيوط على الحالة الصحية للمرضى موجها وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية للمرضى حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

كما وجه الشكر لكافة الاطباء ورجال الاسعاف لسرعة التعامل مع الموقف ونقل المرضى الى مستشفى الحميات كما وجه الشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة السيطرة على الماس الكهربائى .