نواب ونائبات قادمات: زيارة الرئيس السنغالي تأكيد على سعي مصر لتحقيق اتفاقية التجارة الحرة

السبت 29/يناير/2022 - 04:39 م

قالت الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن زيارة الرئيس السنغالى لمصر تؤكد أن مصر تسعى لتحقيق اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، مضيفة أن هذه الزيارة الثانية له لمصر والأولى كانت فى عام 2019، للتباحث فى طرق التعاون بين البلدين، وهناك علاقات سياسية واقتصادية وثقافية ودينية، وهناك رؤي متجانسة بين الطرفين.



وأضافت في بيان اليوم السبت أن مصر من أول الدول التي اعترفت بدولة السنغال عقب استقلالها سنة ١٩٦٠، وهناك سبل عديدة ستزيد العلاقات بين البلدين، ومنذ اطلاق مصر مبادرة مكافحة الإرهاب بالدولة والقارة كانت السنغال متوافقة معانا فى الرأى، وجميع الدول تسعى لتحقيقه فى أفريقيا، فأطلق الرئيس السنغالي منتدي السلام والامن والذي تحرص مصر علي حضوره في دكار وسيكون هناك مناقشات بين الرئيس السيسى ونظيره السنغالى فى تنفيذ الاجندة السياسية الليبية لاجراء الانتخابات فى الفترة المقبلة.



وتابعت أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق اتفاقية التجارة الحرة و التعاون بين دول القارة الأفريقية، نظرا لامتلاك القارة كافة الامكانيات ولكن تنقصها عملية الوحدة و الإدارة، ومصر طبقاً لتقارير الدولية تصدرت قائمة الدول الافريقية في احتضان الاستثمارات الاجنبية المباشرة، فلابد من تحالف الدول لتحقيق اقتصاد قوى من خلال قارة تمتلك كل الامكانيات.