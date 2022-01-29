نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 29 يناير 2022

تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت وإلى نص النشرة:
غدا.. استكمال مباحثات إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية في جدة والرياض
https://www.albawabhnews.com/4513947
أسعار الذهب اليوم السبت 29 يناير 2022
https://www.albawabhnews.com/4513899
عويضة": نقص المرافق وتسقيع الأراضي أبرز تحديات المصنعين بالقاهرة الجديدة والقطامية
https://www.albawabhnews.com/4513964
وزير المالية: مصر تمضي بنجاح في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمى
https://www.albawabhnews.com/4514008
رئيس مصلحة الضرائب يرد على تداول معلومات غير دقيقة بشأن “التصرفات العقارية”
https://www.albawabhnews.com/4514023