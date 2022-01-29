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السبت 29 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 29 يناير 2022

نشرة
نشرة
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 تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت وإلى نص النشرة:

غدا.. استكمال مباحثات إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية في جدة والرياض

https://www.albawabhnews.com/4513947

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يناير 2022

https://www.albawabhnews.com/4513899

عويضة": نقص المرافق وتسقيع الأراضي أبرز تحديات المصنعين بالقاهرة الجديدة والقطامية

https://www.albawabhnews.com/4513964

وزير المالية: مصر تمضي بنجاح في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمى

https://www.albawabhnews.com/4514008

رئيس مصلحة الضرائب يرد على تداول معلومات غير دقيقة بشأن “التصرفات العقارية”

https://www.albawabhnews.com/4514023

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