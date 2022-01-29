أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 29 يناير 2022

استقر سعر صرف الدولار فى بداية تعاملات اليوم السبت وسجل أعلى سعر له في البنوك التالية: (أبو ظبي الإسلامي – الاستثمار العربي – الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع.
و سجل أقل سعر لصرف الدولار في البنوك التالية: (الأهلي المصري – مصر) عند مستوى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في البنك المركزى المصري:
15.65 جنيه للشراء. 15.77 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك القاهرة:
15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”:
15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى:
15.68 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:
15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:
15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
15.67 جنيه للشراء. و15.76 جنيه للبيع.