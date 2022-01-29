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السبت 29 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 29 يناير 2022

دولار
دولار
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استقر سعر صرف الدولار  فى بداية تعاملات اليوم السبت وسجل أعلى سعر له في البنوك التالية: (أبو ظبي الإسلامي – الاستثمار العربي – الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع.

و سجل أقل سعر لصرف الدولار في البنوك التالية: (الأهلي المصري – مصر) عند مستوى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك المركزى المصري:

15.65 جنيه للشراء. 15.77 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة:

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”:

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى:

15.68 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

15.67 جنيه للشراء. و15.76 جنيه للبيع.

 

 

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