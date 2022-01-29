أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 29 يناير 2022

السبت 29/يناير/2022 - 08:43 ص

واصلت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارها فى تعاملات اليوم السبت 29 يناير 2022 ، وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 15.66 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، واستقر سعر اليورو ليسجل 17.65 جنيهًا للشراء، 17.77 جنيهًا للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.16 جنيهًا للشراء، 21.29 جنيهًا للبيع.

كما جاء سعر اليوان الصيني ليسجل 2.47 جنيهًا للشراء، و2.49 جنيهًا للبيع، و سعر الفرنك السويسري ليسجل 17.01 جنيهًا للشراء، 17.12 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.71 جنيهًا للشراء، 13.80 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيهًا للشراء، و4.20 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.71 جنيهًا للشراء، 52.17 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيهًا للشراء، و4.29 جنيهًا للبيع.