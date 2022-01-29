رائد العزاوي: الهجوم على مطار بغداد عمل إرهابي جبان

السبت 29/يناير/2022 - 02:05 ص

علق رئيس مركز الأمصار للدراسات والأبحاث، أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور رائد العزاوي، على الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار بغداد، الجمعة، بـ٦ صواريخ.

وقال العزاوي، في حديث له على قناة العربية الحدث الإخبارية: "أعتقد أن هذا النوع من الهجمات هي محاولة يائسة من تلك الجماعات الخائبة بعدما وصلت إلى نقطة اللاعودة"، مشيرا إلى أن هذه الجماعات "تدعي أنها بين مزدوجين قوى "المقاومة " وهذا غير صحيح لان الهجوم على مطار بغداد وهو مطار مدني هو عمل ارهابي جبان ويرقى لجريمة حرب".

وتابع: "هذه القوى التي وجدت نفسها في خانة صعبة جدا تحاول أن تصنع بلبلة لوضع الأمور في وضع صعب"، وأشار إلى أن "بعد هذا الهجوم الإرهابي وضع الصدر نقاط هامة حيث رفض دخول هؤلاء داخل العملية السياسية".

وأكد العزاوي أن "حكومة الكاظمي واضحة المعالم وسياستها ظاهرة من أول يوم وهي كشف الفساد والإرهاب".

وأشار إلى أن إيران داخليا ضد ما يجري ولا تريد تصعيد الأمور بالأخص أن لديها مشاكل كبيرة داخل اليمن ولبنان وغيرها من الدول".

وعن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قال العزاوي، إن "هؤلاء يتعاملون مع شخص صبور جدا ولا يريد أن يدخل العراق في صراعات ودماء ولا يريد صراع مسلح ويبحث عن السلام ويستطيع القائد العام للقوات المسلحة أن يسيطر على أي دموية".

وأعلن أنه في لحظة من اللحظات سيقدم كل هؤلاء إلى العدالة الاجتماعية وكل من هدد أي رمز من رموز الدولة سيقدم إلى العدالة، مؤكدا أن "حكومة الكاظمي حكومة رشد وحكمة وستقدم جميع الفاسدين إلى العدالة الاجتماعية".