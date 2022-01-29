عبد الرحيم علي ينعى الدكتور محمد قدري سعيد رئيس وحدة الدراسات العسكرية بمركز الأهرام

السبت 29/يناير/2022 - 12:49 ص

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الدكتور محمد قدري سعيد رئيس وحدة الدراسات العسكرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي وافته المنية مساء الجمعة.

وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء، ولأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

وتوفى مساء الجمعة، الدكتور محمد قدرى سعيد، رئيس وحدة الدراسات العسكرية الأسبق بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ويعد الراحل أحد أبرز الباحثين والمتخصصين في الدراسات العسكرية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.