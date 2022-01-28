شاهد.. رونالدو يظهر بطريقة مختلفة في "إكسبو دبي"

الجمعة 28/يناير/2022 - 11:00 م

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في جلسة حوارية على هامش زيارته خلال أسبوع الصحة واللياقة لمعرض "إكسبو دبي 2020".

ظهر رونالدو على المسرح الذي ملأت الجماهير مدرجاته بطريقة مميزة، حيث صعد به مصعد حمل المسرح الدائري بالكامل من تحت الأرض إلى وسط الحضور.

https://twitter.com/UAE_Forsan/status/1487068678134845443?t=_bYBfiXiySy2IqNyj5z7TQ&s=19



وتواجد رونالدو في الجلسة الحوارية برفقة جائزة هداف كرة القدم في كل العصور، والمقدمة من "جلوب سوكر" بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والتي فاز بها النجم البرتغالي الشهر الماضي، ولكنه غاب حينها عن الحفل لالتزامه مع فريقه في مباراة ضمن "البريميرليج"، واستلمها بدلا عنه وكيل أعماله خورخي مينديز.

ووجه رونالدو الشكر للجماهير الحاضرة في ساحة الوصل، مؤكدا حبه لمدينة دبي وأهلها، مشيرا إلى حرصه على زيارة دبي سنويا، وسعادته وعائلته بتلك الزيارة.

وأشاد رونالدو بمعرض "إكسبو"، مؤكدا أن دبي دائما تنجح في الأحداث المهمة، وطالب الجميع بالحرص على زيارة المعرض، والاستفادة من التنوع الحضاري الموجود على أرض دبي.

ووجه رسالة إلى الجماهير، خاصة من الأطفال، بالاهتمام بصحتهم والاستماع إلى نصائح الآباء، مؤكدا أن اهتمامه بجسده هو سر تألقه في الملاعب حتى عمره الحالي.

كما نصح رونالدو الأطفال بالاستمتاع بالحياة، وعدم الارتباط بشكل دائم بالتكنولوجيا، مؤكدا أن تلك التكنولوجيا تخدم المجتمعات، ولكن هناك جوانب من الحياة، على الجميع التمتع بها.

والتقط رونالدو، مجموعة صور "سيلفي" مع جماهيره في خلفية المسرح، قبل أن يودعهم بلقاء أطفال نالوا توقيعه على قمصان مانشستر يونايتد.

كان رونالدو قد وصل إلى دبي رفقة فريقه مانشستر يونايتد ضمن معسكر إعدادي وترفيهي، وظهر في أكثر من لقطة على شواطئ دبي مع أفراد عائلته.

والتقى في دبي، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

