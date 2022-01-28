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الجمعة 28 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

كورونا يغزو آخر دولة في العالم

جزيرة كيريباتي
جزيرة كيريباتي
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بدأ فيروس كورونا بالانتشار في جزيرة كيريباتي في المحيط الهادئ، بعد أن استطاعت لمدة عامين كاملين، منع وصوله إلى أراضيها.
وفتح أرخبيل كيريباتي أبوابه أخيرا هذا الشهر،  مما سمح لكنيسة "يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة" باستئجار طائرة لإعادة 54 من مواطني الدولة الجزيرة بعد إغلاقها لمدة عامين، ومن بينهم عدد من المبشرين الذين غادروا الدولة قبل إغلاق الحدود لنشر الدين في الخارج لصالح ما يعرف باسم كنيسة المورمون.
و ثبت إصابة أكثر من نصف الركاب بفيروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إعلان وضع الكارثة.
وارتفع عدد الحالات الأولية الإيجابية البالغ عددها 36 حالة إلى 181 حالة بحلول اليوم.
وتم تطعيم 33 بالمائة فقط من سكان كيريباتي البالغ عددهم 113.000 نسمة بشكل كامل، بينما حصل 59 بالمائة منهم على جرعة واحدة على الأقل.

و بفضل مواقعها النائي والرقابة الصارمة على الحدود ،كان أرخبيل كيريباتي والعديد من بلدان المحيط الهادئ الصغيرة الأخرى من بين الأماكن الأخيرة على هذا الكوكب التي تجنبت أي تفش للفيروس.

 

 

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