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الجمعة 28 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

باكستان: زيارة عمران خان للصين تهدف لتسريع مشروع الممر الاقتصادي

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الصين خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل، تهدف إلى تسريع التقدم في مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وقال قريشي - في بيان صحفي صادر عنه اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن باكستان والصين ساندتا بعضهما في الأوقات الصعبة.

وأشار إلى أن عمران خان سيشارك - خلال الزيارة أيضًا - في حفل أولمبياد بكين، كما سيشارك في مناقشات لتعزيز حجم التجارة بين باكستان والصين والاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك سيلتقي مع الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الصيني خلال هذه الزيارة.

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