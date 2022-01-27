باكستان: زيارة عمران خان للصين تهدف لتسريع مشروع الممر الاقتصادي

الخميس 27/يناير/2022 - 09:50 م

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الصين خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل، تهدف إلى تسريع التقدم في مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وقال قريشي - في بيان صحفي صادر عنه اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن باكستان والصين ساندتا بعضهما في الأوقات الصعبة.

وأشار إلى أن عمران خان سيشارك - خلال الزيارة أيضًا - في حفل أولمبياد بكين، كما سيشارك في مناقشات لتعزيز حجم التجارة بين باكستان والصين والاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك سيلتقي مع الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الصيني خلال هذه الزيارة.