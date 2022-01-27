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الجمعة 28 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

سنغافورة تسجل 5469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة
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أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة اليوم الخميس، تسجيل 5469 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بأنحاء البلاد.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بـ "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن 379 من الإصابات المسجلة هي لحالات وافدة من الخارج، فيما يوجد 611 مريضا بالمستشفيات.

يشار إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في سنغافورة تخطى 333 ألف إصابة فيما بلغت الوفيات 850 حالة وفاة، وأكمل حوالي 91 بالمائة من المواطنين جرعاتهم من اللقاح المضاد للفيروس، فيما حصل 57 بالمائة على الجرعات التنشيطية.

سنغافورة كورونا كوفيد 19