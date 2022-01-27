السعودية وبريطانيا تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الخميس 27/يناير/2022 - 08:56 م

بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم الخميس، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التنسيق المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا أوجه التعاون بين المملكة وبريطانيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وفي سياق متصل، بحث وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، جيمس كلفرلي، خلال اتصال هاتفي مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل الجابر، تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام في هذا البلد الشقيق والمنطقة عمومًا.