سعر الدولار اليوم الخميس 27 يناير 2021 فى السوق المحلى

الخميس 27/يناير/2022 - 05:55 م

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مساء تعاملات اليوم الخميس 27 يناير 2022، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية، عند نفس مستوى أسعار الإغلاق أمس الأربعاء ، وذلك لإغلاق البنوك اليوم في عطلة رسمية احتفالا بأعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.