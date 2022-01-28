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الجمعة 28 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بمشاركة 11 شيفًا.. مهرجان الفراولة لتنشيط السياحة بمرسى علم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت شواطئ مرسى علم "مهرجان الفراولة" بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في أجواء دافئة باستخدام طن فراولة ومشاركة 11 شيفا، وتم إعداد جميع تورتة كبيرة وحلويات وعصائر فريش، وفراولة طازجة.

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن المنتجعات السياحية حرصت على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين على الشواطئ في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها البلاد، وتم إعداد المهرجان على الشواطئ المفتوحة وسط تفاعل السائحين والرقص على أنغام الموسيقى، وحرص السائحين على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تنشيط السياحة لمدينة مرسى علم.

مهرجان الفواكهة تنشيط السياحة بمرسى علم