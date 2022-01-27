وسط إقبال من الأسر والطلاب.. انطلاق فعاليات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الخميس 27/يناير/2022 - 02:02 م

انطلقت فعاليات وأنشطة جَنَاح الأزهر بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (53) صباح اليوم الخميس، وسط إقبال من الأسر المصرية والعربية وطلاب مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية، والباحثين وطلاب العلم، وذلك في ظل ما يتميز به جناح الأزهر كل عام من أنشطة وفعاليات متنوعة وتنوع أركان الجناح بما يلبي احتياجات مختلِف شرائح زوار المعرض.

وتتنوع أركان جَنَاح الأزهر بمعرِض الكتاب حيث تشمل: (ركن هيئة كبار العلماء- ركن مجمع البحوث الإسلامية- ركن جامعة الأزهر- ركن الجامع الأزهر- ركن الفتوى- ركن الخط العربي- ركن الطفل- ركن رياض الأطفال- متحف المخطوطات- بانوراما الأزهر- ركن المركز الإعلامي- قاعة كبار الزوار- ركن بيت الزكاة- منفذ بيع الكتب).

ونظم قطاع المعاهد الأزهرية عروضًا فنية لمجموعات من الأطفال وإنشاد ديني وأنشطة متنوعة وسط إقبال كبير من زوار المعرض، حيث قدم الأطفال أداءً متميزًا في تقديم العروض المسرحية، كما انطلقت فعاليات ركن رياض الأطفال التابع لقطاع المعاهد بورش فنية للأطفال، حيث يقوم الركن بتدريب الأطفال على الرسم والتلوين وبعض الأشكال الفنية التي تتناسب مع الأطفال وتستهدف تنمية الفكر والموهبة لدى الطفل، مع استخدام هذه الأنشطة والفعاليات في إطار مبادرات يعلنها الركن طول فترة المعرض، أولها مبادرة «صحتنا سر سعادتنا» التي تهدف إلى غرس الثقافة الصحية في عقول الأطفال.

واستقبل ركن مركز الفتوى زوار المعرض من الأسر والشباب للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم الدينية والاجتماعية، حيث يقوم أعضاء ركن الفتوى من مجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر للفتوى بالاستماع إلى الشباب والمستفتين والإجابة على أسئلتهم في مختلِف القضايا الفكرية والدينية والاجتماعية، وخصوصا ما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق والأسئلة الفكرية التي تسيطر على عقول الشباب، وذلك في إطار دور الأزهر في الحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع وتحصين الشباب من الأفكار المنحرفة.

كما شهد ركن الخط العربي إقبالًا كبيرًا من الزوار لكتابة أسمائهم بالخطوط العربية المختلفة، وقدم متحف المخطوطات شرحًا وافيًا للزوار عن أبرز المخطوطات ووثائق ونوادر المطبوعات بينها مخطوطات ألفوية النسخ مضى عليها ألف عام، وقدم ركن جامعة الأزهر لزواره حوليات ودوريات ومجلات علمية خاصة بالكليات الأصيلة.

وشهد منفذ البيع توافد الطلاب والباحثين والفقراء لشراء الكتب التي تناسب متطلباتهم من جَنَاح الأزهر بتنوع هذه الكتب وثرائها وقوة محتواها وما يحويه المنفذ من كتب لشيوخ الأزهر وكبار علمائه وأساتذته، وذلك بمشاركة قطاعات الأزهر، ومنها: مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر والجامع الأزهر ومرصد الأزهر ومركز الترجمة ومكتب إحياء التراث والشؤون الفنية ومجلة نور التي تصدرها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.