غدا.. مركز يونان هوزايا يقيم ندوة "الأب ألبير أبونا في ذاكرة الثقافة العراقية"

الخميس 27/يناير/2022 - 01:49 م

يقيم مركز يونان هوزايا للدراسات المستقبلية، بالعراق، ندوة بعنوان “الأب ألبير أبونا في ذاكرة الثقافة العراقية”، وذلك غدا الجمعة الموافق 28 يناير 2022، وفي تمام الساعة 11 صباحاً بتوقيت العراق، عبر تطبيق الزووم، يدير الندوة الإعلامي عادل دنو.

يشارك بالندوة إلياس منصور كلمة المركز، كلمة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، المطران بشارة متي وردة ، المطران أميل نونا.

كما من المقرر أن يشارك عدد من الشخصيات بشهاداتهم وهم المطران جرجس القس موسي ، بنيامين حداد ، الدكتور أمير حراق، عاد هامل ، الأب البير هشام، الأب جنان شامل، أيب كوكا