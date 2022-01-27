سقوط عصابة سرقة محتويات السيارات من أمام البنوك بـ15 مايو

الخميس 27/يناير/2022 - 11:48 ص

تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع من أمام البنوك ب15 مايو.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا من محاسب بشركة- مقيم بدائرة القسم،بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة المعادى وقيامه بركن السيارة ملكه أمام أحد المطاعم كائن بدائرة القسم، وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه، وحال عودته إكتشف كسر الزجاج الأمامى الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين من المتهمين، وبحوزة أحدهما (بندقية آلية- طبنجة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- مشغولات ذهبية- سيارة "ملك أحدهم" المُستخدمة فى الواقعة - عدد 2 لوحة معدنية "مصطنعة" تُستخدم فى وقائع السرقة).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة "بأسلوب التتبع من أمام البنك وكسر الزجاج" وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، والمشغولات الذهبية من متحصلات وقائع سرقة أُخرى

وقيامهم بتثبيت اللوحات المعدنية المصطنعة على السيارة المضبوطة أثناء إرتكابهم وقائع السرقة للحيلولة دون ضبطهم، بإستدعاء المجنى عليه، إتهمهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، و جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



