مايا مرسي: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عنوان الجمهورية الجديدة

الخميس 27/يناير/2022 - 11:29 ص

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان لمناقشة " تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري " برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور أعضاء اللجنة ، و ممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الصحة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المشروع القومى لتنمية الأسرة يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قبل عدد من الوزارات والجهات، بقيادة دولة رئيس الوزراء وأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منوط بها التنسيق والمتابعة والتقييم ، وسيقوم بالتنفيذ كل من وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن والمجلس قومي للمرأة والمجلس قومي للأمومة والطفولة و المركز الديموجرافي . مشيرة الى أن المشروع يتضمن خمس محاور رئيسية وهى محور التمكين الإقتصادي للمرأة ،محور التدخل الخدمى ، محور التدخل الثقافي والاعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي، و سيتم العمل في جميع محافظات حياه كريمة.



وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الإستثمار في البشر عنوان الجمهورية الجديدة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان ، مضيفة الى أن اجهزة الدولة المعنية من الوزارات و المؤسسات تضع ادارة القضية السكانية من منظور شامل في المقدمة وليس فقط من منظور تنظيم الأسرة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المشروع يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن بإستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة، كما يهدف المشروع إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.



وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن المحور الثالث من مشروع تنمية الأسرة والمتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثارالاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، موضحة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، حيث يتضمن المحور الثالث إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب.



واضافت الدكتورة مايا مرسي أن المحور الرابع والخاص بالتحول الرقمي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.

وفيما يتعلق بمحور التشريعات فأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن القوانين تضمنت قوانين العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل والتعليم، والاستثمار، في بعض الظواهرالمسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه قد تم دراسة تجارب وخبرات الدول حول العالم في مواجهة القضية السكانية، وتم استخلاص بعض النتائج من هذه التجارب منها ضرورة وضع اطر تشريعية خاصة بالسياسات السكانية ، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة واشراك الرجال والقيادات الدينية في القضية السكانية والربط بين برامج تنظيم الأسرة و التثقيف الصحي للمرأة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود المجلس فى النهوض بالمرأة وتمكينها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بجهود متميزة لرفع الوعى لدي المرأة المصرية من خلال حملات طرق الأبواب التي يتم تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية حول مختلف القضايا.

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة سوف يعمل على محور التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال فتح مشاغل للسيدات بالتعاون مع وزارة الصحة لإعداد المستلزمات الطبية ، لافته ايضاً الى أن المجلس يعمل حالياً على تدريب السيدات في مجال ريادة الاعمال والتثقيف المالي ومجموعات الإقراض والإدخار ضمن برنامج الشمول المالي ، بالإضافة الى تنفيذ جلسات تدربية وتوعوية على التربية الإيجابية بالمحافظات يتم العمل فيها مع الواعظات والراهبات، بالإضافة إلى برنامج التنشئة المتوازنة مابين الأمومة والأبوة لاحداث شراكة في التربية، مؤكدة ان التوعية مهمة للمرأة ولكن ايضاً التشريعات غايه في الاهمية .

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة ينفذ حالياً برنامج تدريب القيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة وذلك في مختلف محافظات قري حياة كريمة،، لافتة أن مبادرة الراهبات والواعظات التي اطلقها المجلس في مصر 2017 مبادرة لم تتكرر على مستوى العالم.

واكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية الاستثمار في البشر لضمان حياة سليمة، موضحة أن مبادرة حياة كريمة وهو مشروع قومي يضمن استثمار في البشر

وقالت الدكتورة مايا مرسي " إن قضية السكانية هي ليست قضية المرأة فقط ولكنها قضية مشتركة بين جميع افراد المجتمع " ، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصر ذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، فلا يخلو خطاب للرئيس في جميع المحافل المحلية والدولية دون تقدير المرأة المصرية و الإشادة بجهودها في بناء الوطن فهو الداعم الأول للمرأة والمدافع عن كافة حقوقها .