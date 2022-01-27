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الخميس 27 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

غلق "جبل موسى" أمام السياح.. سانت كاترين تسجل 3 درجات تحت الصفر

البوابة نيوز
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استمرارا لموجة الصقيع الشديدة التي تضرب محافظات الجمهورية.. سجلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، درجة حرارة 3 تحت الصفر، وبذلك تكون المدينة قد سجلت درجات أقل من الصفر طوال أسبوعين، وقد غطت الثلوج عدة مناطق بالمدينة بحيث تحول إلى أشبه بالمدن الأوروبية الجليدية.

وأغلقت قطاع محميات جنوب سيناء بالتنسيق مع مجلس المدينة وأجهزة الأمن، جبل موسى أمام السياح، ومنعت صعودهم لحين انتهاء موجة البرد الشديد التي أدت إلي تساقط الثلوج على المدينة ليلة أمس.

في هذه الأثناء.. أكدت مصادر بالأرصاد، تأثر معظم أنحاء الجمهورية بنشاط شديد للرياح الباردة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس اتجاها جنوبية غربية بسرعات ما بين 40 ~ 50 كم / ساعة مثيرة للغبار والأتربة تصل حد العاصفة الترابية فى الأماكن المكشوفة والطرق الصحراوية خاصة القطاع الغربى للبلاد ( السلوم – مطروح – سيوة- الواحات البحرية – الإسكندرية وادى النطرون، مع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة.