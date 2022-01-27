كورونا في العراق.. تسجيل 8107 إصابات جديدة

الخميس 27/يناير/2022 - 12:40 ص

سجل العراق 8107 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و175 ألفًا و793 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها بأنه سُجِّلت 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و319 حالة.

وأشار التقرير إلى شفاء 3154 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و87 ألفًا و357.