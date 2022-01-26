عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم يهنآن المنتخب بصعوده لربع نهائي أفريقيا

الأربعاء 26/يناير/2022 - 09:14 م

هنأ الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، وداليا عبدالرحيم رئيس التحرير التنفيذي المنتخب الوطني لتأهله إلى الدور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي في المباراة الصعبة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب «جابوما» في دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وضرب المنتخب المصري موعدًا في الدور ربع النهائي مع شقيقه المنتخب المغربي يوم الأحد المقبل.

كان الفراعنة الأخطر على مرمى الأفيال طوال اللقاء لولا تألق الحارس علي بادرا سانجاري الذي حرم المنتخب من 3 أهداف مؤكدة.

وفي ضربات الترجيح سجل للمنتخب الوطني كل من أحمد السيد زيزو، وعمرو السولية، وعمر كمال عبدالواحد، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد صلاح.

وسجل للأفيال نيكولاس بيبي وإبراهيم سانجاري وكورني وزاها.

وأهدر اللاعب إيرك بيلي الضربة الثالثة بعد أن تصدى لها ببراعة الحارس محمد أبو جبل .