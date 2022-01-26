طلائع الجيش جاهز لمواجهة الأهلي في دوري اليد غدًا

الأربعاء 26/يناير/2022 - 05:42 م

يستعد فريق طلائع الجيش لكرة اليد بقوة لمباراته المهمة مع الأهلي ، المقرر لها غدًا الخميس في السادسة مساءً بصالة النادي الأهلي بالجزيرة ضمن الجولة الرابعة لدوري المحترفين لكرة اليد .

ويواصل فريق طلائع الجيش تدريباته اليومية الجادة بملعبه بالصالة المغطاة بجهاز الرياضة العسكري تحت قيادة الكابتن خالد بندق المدير الفني، وذلك استعدادًا للقاء الأهلي غدًا.

من جانبه قال خالد بندق المدير الفني أن الفريق جاهز للقاء الأهلي ، مشيرًا إلى أن الغيابات في لقاء الغد تتمثل في للثنائي حسن عبد المنعم الذي أجري عملية الرباط الصليبي وعمر الفولي لإصابته في غضروف الكتف ، بينما عاد للتدريبات الفريق الثلاثي : محمد محسن ومحمد عبد العظيم ومحمد عبد المنعم .

وتضم المرحلة الثانية للتصفيات 6 فرق هي : الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة والبنك الأهلي ، ويصعد منهم 4 فرق للعب دورتين مجمعتين على لقب دوري المحترفين لكرة اليد .