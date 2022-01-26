بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار في دور 16 لكأس الأمم الأفريقية

الأربعاء 26/يناير/2022 - 04:21 م

ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في دور ال 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية ويسعى منتخب مصر لمواصلة المشوار والفوز على كوت ديفوار والصعود للدور ربع النهائي ويحاول كيروش السيطرة على منتخب الأفيال خاصة بعد الأداء القوي والفوز على منتخب الجزائر بثلاثية ليزيح كوت ديفوار بطل أفريقيا من الدور الأول للبطولة.

موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويعتمد كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على نجمه العالمي محمد صلاح في إنهاء الفرص التي تتاح في مباراة اليوم ضد منتخب كوت ديفوار مع غلق منتصف الملعب لتقليص سرعات لاعبي منتخب الأفيال وعزل خط الهجوم عن خط الوسط والضغط على دفاع كوت ديفوار.

ويعتمد منتخب مصر على تشكيلة متوازنه مكونه من محمد الشناوي في حراسة المرمى وخط الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد وفي خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي.

بينما يقود خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في دور ال 16 لكأس الأمم الأفريقية