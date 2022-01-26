ads
الأربعاء 26 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

ضياع القمر الصناعي الأوكراني في الفضاء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف المستشار السابق في وكالة الفضاء الأوكرانية، أندريه كوليسنيك، عن احتمالية  ضياع وفقد القمر الصناعي الأوكراني "سيتش-2-30" الذي تم إطلاقه لأول مرة منذ 11 عاما،  في الفضاء.

وبحسب روسيا اليوم ، أكد المستشار السابق أنه لم يتم تحديد مكان القمر الصناعي الأوكراني والتعرف عليه بعد، بالرغم من أنه بموجب اتفاقية بين كييف وواشنطن، تم توقيعها في أغسطس 2021، كان من المفترض أن تكون الولايات المتحدة قد أضافته إلى قاعدة بياناتها على الموقع المخصص لذلك.

وأضاف أن تحديد هوية القمر الصناعي تتم إما عن طريق مالكه إذا كان يريد تتبع مسار القمر بنفسه، أو في إطار الاتفاقات، كما في حالة الاتفاقية حول "سيتش-2-30".

وأوضح أنه بالنظر لعدم التعرف عليه بعد، وعدم تحديد هويته، فإن ذلك يشير إلى وجود مشكلة خاصة، وأنه لا يمكن الاتصال به، وبالتالي لا يمكن تقديم معلومات إلى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بحركته من أجل التعرف الكامل.

وكالة الفضاء الأوكرانية القمر الصناعي الأوكراني الفضاء وكالة الفضاء