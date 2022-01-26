عبدالرحيم علي: زيارة السيسي لأبو ظبي رسالة واضحة.. مصر والإمارات شعب واحد

الأربعاء 26/يناير/2022 - 01:51 م

ثمن الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير “البوابة نيوز”، الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الكاتب الصحفي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البوست الآتي: "زيارة الرئيس السيسي اليوم لأبو ظبي وحفاوة الاستقبال من أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد وإعلان الرئيس تضامن مصر الكامل مع الإمارات ضد هجوم الحوثيين المدعوم من إيران على أراضيها.. رسالة واضحة لكل مَن روَّج الترهات والشائعات في الفترة الأخيرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، رسالة تقول بوضوح أن مصر والإمارات شعب واحد ومصير واحد ويد واحدة ضد كل أعداء أمتنا".