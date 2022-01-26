الأولمبية ترفض استبعاد حسام مصطفى وحسنين وتعيدهما لانتخابات البارالمبية

الأربعاء 26/يناير/2022 - 01:28 م

أصدرت لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية المصرية قرارها بشأن التظلم المقدم من الدكتور حسام الدين مصطفى المرشح على مقعد رئاسة اللجنة البارالمبية المصرية، وإيهاب حسنين المرشح على منصب عضوية مجلس الإدارة.

تضمن القرار الصادر من لجنة التظلمات رفض قرار مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بإبداء ملاحظات غير قانونية على المرشحين وفقا لشروط الترشح المتضمنة فى لائحة النظام الأساسي للجنة البارالمبية المصرية، ورفض استبعادهما من قائمة المرشحين للانتخابات المحدد اقامتها ١٣ فبراير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2021 / 2024.

جاء فى القرار الصادر من لجنة التظلمات أن الرأي القانونى استند إلى ان الملاحظات الواردة على المرشحين غير صحيحة طبقا لشروط الترشح المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسي للجنة البارالمبية المصرية.

تضمن قرار لجنة التظلمات مطالبة اللجنة البارالمبية بإدراج اسم كل من الدكتور حسام الدين مصطفى المرشح على مقعد رئاسة اللجنة البارالمبية وإيهاب حسنين المرشح على منصب العضوية ضمن كشوف المرشحين النهائية خاصة أن قرارها يعد واجب النفاذ وفقا للائحة النظام الأساسي للجنة البارالمبية المصرية.

جدير بالذكر أن حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية الحالى تخوض انتخابات اللجنة خلال الدورة الجديدة على مقعد الرئاسة.