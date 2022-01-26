تأجيل دعوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور لـ 16 فبراير

الأربعاء 26/يناير/2022 - 01:12 م

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى القضائية المقامة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة ١٦ فبراير للإطلاع.

ووجهت نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام، 4 اتهامات مختلفة لرئيس نادي الزمالك السابق، ممثلة في سب وقذف محمود الخطيب، والعامري فاروق، وخالد الدرندلي، وخالد مرتجي، وإبراهيم كامل، وطارق حسن، ورانيا علواني، ومحمد الدماطي، وجوهر نبيل، ومحمد جمال البصير، ومحمد سراج الدين، ومهند مجدي، ومحمد سعد مرجان، علنا وذلك بمقطع مصور بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك. كما تضمن الاتهام الثاني سب وقذف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي آنذاك، بطريق العلانية بأن وجهه إليه منصور بذات المقطع محل الاتهام الأول، عبارات خادشة لاعتباره.

وشملت قائمة الاتهامات ارتكاب مرتضى جريمة تعمد إزعاج المجني عليهم سالفي الذكر وذلك بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات الممثلة فى صفحته بموقع فيسبوك، فضلا عن اتهامه بإدارة هذا الحساب الإلكتروني في ارتكاب جرائم السب والقذف بالمخالفة لأحكام القانون.