سقوط امطار متوسطة على القاهرة والجيزة والأرصاد تحذر من تقلبات خطيرة

الأربعاء 26/يناير/2022 - 08:52 ص

بدأ منذ قليل سقوط الأمطار على أنحاء متفرقة من القاهرة والجيزة، وسط تحذيرات خطيرة من هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية عنيفة يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة وشدة الرياح.

وقد رفعت جميع المحافظات حالة الاستعداد للدرجة القصوى، وقرر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل العمل بجمبع مؤسسات وهيئات المحافظة باستثناء الطلاب الذين يوافق اليوم أدائهم امتحانات وأعضاء هيات التدريس وكذلك العاملين بالمرافق الحيوية للمحافظة، وبلغ ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط 3.5 أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد يصاحبها حبات برد على محافظات السواحل الشمالية على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والعريش، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري على الغربية والمنوفية والشرقية ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

كما يتكون اليوم الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم، اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 : 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 5 أمتار ، واضطراب الملاحة على البحر الاحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 12 درجة والصغرى 06 درجات، والإسكندرية العظمى 13 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 12 درجة والصغرى 07 درجات، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 04 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات.