انفجار ضخم يهز العاصمة اليونانية

الأربعاء 26/يناير/2022 - 09:05 ص

كشفت وكالة “رويترز” للأنباء نقلًا عن مسئولين وشهود، إصابة شخص وتضرر عدة مبان جراء انفجار في وسط العاصمة اليونانية أثينا، تسبب في نشوب حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وحسب الوكالة، قال رئيس العاملين في المركز الوطني للرعاية في حالات الطوارئ جيورجوس ماثيوبولوس لقناة “سكاي تي.في” إن شخصا أصيب بحروق وتم نقله إلى المستشفى.

فيما ذكر مسئول بفرق الإطفاء أنه لم يتضح على الفور سبب الانفجار أو الحريق.

وقال قائد فرق الإطفاء في موقع الحادث “نشب حريق.. وكان هناك انفجار قبل ذلك”.

وأوضح مسئول بفرق الإطفاء لـ"سكاي تي.في": “لا نعرف سبب ذلك حتى الآن.. هناك أضرار مادية كبيرة واندلع حريق”.

من جانبها، أفادت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية، بأن الانفجار القوي وقع في تمام الساعة 6:45 صباحًا في مبنى قيد التجديد بشارع سينجرو بالقرب من معبد زيوس الأولمبي، وألحق أضرارًا بالعديد من المباني المجاورة، وعلى إثره أغلقت الشرطة حركة المرور في المنطقة.