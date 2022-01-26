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الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السودان.. تسجيل 338 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وخمس حالات وفاة.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 55486 وحالات التعافي إلى 42426.

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