كورونا في السودان.. تسجيل 338 إصابة جديدة

الأربعاء 26/يناير/2022 - 03:36 ص

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وخمس حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 55486 وحالات التعافي إلى 42426.