بالصور.. طلائع الجيش يستعد لإنبي في كأس الرابطة بالفوز على الشمس وديًا

الثلاثاء 25/يناير/2022 - 06:32 م

اطمأن الكابتن طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش لكرة القدم على لاعبيه البدلاء والذين لم يشاركوا في لقاء فاركو الأخير في كأس الرابطة وذلك من خلال التجربة الودية التي لعبها الطلائع مع فريق الشمس بجهاز الرياضة العسكري والذي إنتهي بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف .. جاء الهدف الأول بخطأ من مدافع الشمس في مرماه، وسجل الهدف الثاني محمد سمير .



يأتي ذلك في إطار استعدادات الطلائع للقاء إنبي الجمعة القادم في الجولة الرابعة لكأس الرابطة للأندية المحترقة .

استغل الكابتن طارق العشري المباراة في الدفع بمعظم لاعبيه خلال الشوطين من أجل تجهيزهم والوقوف على مستواهم استعداداً لمباراة إنبي .

قدم لاعبو طلائع الجيش مباراة قوية خلال شوطي المباراة وظهر إرتفاع مستوى جميع اللاعبين الفني والبدني في المباراة .

من جانبه أشاد العشري بتجربة ودية الشمس، وبمستوى جميع اللاعبين ، مشيراً إلى أن المستوى في تقدم من يوم إلي آخر وانة بمزيد من التدريبات البدنية والتأهيلية والفنية والتركيز خلال الفترة القادمة سيصل الفريق للمستوى المطلوب .

علي الجانب الآخر يواصل الفريق تدريباته اليومية الجادة بملعبه بجهاز الرياضة العسكري بمشاركه جميع اللاعبين عدا مهند لاشين المنضم للمنتخب الوطني ، وذلك حتى موعد مباراة إنبي الجمعة القادم .