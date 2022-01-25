أحمد مجدي يطارد محمد رمضان في "مشوار لحد هناك"

الثلاثاء 25/يناير/2022 - 02:47 م

يشارك النجم الشاب أحمد مجدي في بطولة مسلسل مشوار لحد هناك للمخرج محمد ياسين والمؤلف محمد فريد، والمقرر عرضه خلال رمضان 2022. حيث سجسد شخصية المقدم علاء بالمسلسل؛ وهو محقق في مباحث الآثار، يطارد محمد رمضان محاولاً الإيقاع به طيلة أحداث المسلسل.

المسلسل من إنتاج شركة سعدي جوهر/ ميديا هب التي سبق وقدمت مسلسل لعبة نيوتن في رمضان 2021، ويشارك مجدي بطولته مع النجوم محمد رمضان ودينا الشربيني، وبذلك، يستمر حضور النجم أحمد مجدي القوي والمتميز على الشاشة، في سلسلة من الأعمال المهمة المتتالية. مسلسل فرصة ثانية الذي شارك في بطولته أمام النجمة ياسمين صبري (2020) وبطولة مسلسل قصر النيل، أمام النجمة دينا الشربيني (2021).

أحمد مجدي صانع أفلام مصري، والرئيس التنفيذي لشركة Garage Art Production، له رصيد ثري من الأعمال الناجحة كممثل، أبرزها فيلم ميكروفون (2010)، باب الوداع (2015)، فيلمي مولانا وعلي معزة وإبراهيم في (2016). كما تميز كمخرج عن عدة أعمال ناجحة؛ على رأسها فيلمه الروائي الطويل لا أحد هناك (2018) الذي شارك في عدة مهرجانات محلية ودولية. وحاليًا يُحضّر أحمد لأعمال مختلفة كممثل وصانع أفلام ومنتج.