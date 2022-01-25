شاهد.. احتفال أسطوري بزفاف الأميرة فضيلة ابنة سلطان بروناي

الثلاثاء 25/يناير/2022 - 02:51 م

في حفل بهيج وضخم استمر لأسبوع كامل احتفلت الأميرة فضيلة ابنة حسن بلقية سلطان بروناي وأحد أثرى أثرياء العالم بزفافها من الشاب أوانج عبد الله نبيل محمود الهاشمي ، و ارتدت الأميرة فضيلة تاجا مذهبا يحتوي على 6 زمردات باهظة تملكه الأسرة منذ فترة طويلة .

ودرست فضيلة في جامعة كينجستون، وهي تاسع أولاد السلطان الاثني عشر، وقائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة في الرعاية الصحية.

وتم الإعلان عن خطوبتهما في بيان صادر عن القصر في 31 ديسمبر الماضي. وبدأت احتفالات الزفاف في 16 يناير، حيث أعطى السلطان مباركته رسميا للزوجين وأقيم الجزء الديني من الزواج يوم الخميس الماضي.

وشهد الحفل، الذي أقيم في مسجد عمر علي سيف الدين، قيام العريس بإعلان نذوره أمام مجموعة من الحاضرين من الرجال فقط، بمن فيهم السلطان، الذي قام بدور ممثل ابنته في حفل الزفاف. وشهد الاحتفال 17 طلقة تحية.

واستمرت الاحتفالات الأحد مع احتفال "استادات بيرساندينج بينجانتين ديراجا" في قاعة مطلية بالذهب في القصر الملكي.

وحظيت العروس في الحفل بدعم والديها وشقيقها الأمير متين (30 سنة)، وهو عسكري ونجم على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من مليوني متابع على "إنستجرام".

كما أن لديهما أخت، عظم نعمة البلقية (37 سنة)، وشقيقها الأمير عظيم، الذي توفي عام 2020 عن عمر يناهز 38 سنة.

وأظهرت صور متداولة العروس والعريس بهيئة رائعة، حيث ارتديا ملابس باللونين الأبيض والفضي مزينة بالماس.وغطت العروس شعرها بقطعة من الدانتيل الأبيض الناعم، يعلوها تاج لامع.