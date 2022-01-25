البنك الزراعي يقترب من افتتاح أحدث فروعه للمعاملات الإسلامية بـ«سيوة»

الثلاثاء 25/يناير/2022 - 02:27 م

شارك البنك الزراعي المصري في المهرجان والمعرض الدولي للتمور المصرية الخامس بسيوة بمحافظة مطروح، والذي أقيم لمدة 4 أيام في القرية الأوليمبية بمشاركة 84 عارضاً من المؤسسات والشركات المنتجة للتمور من مصر ودول الإمارات والأردن والسودان وليبيا وسط حضور جماهيري كبير وتمثيل رسمي من وفود الدول المشاركة.

وعلى هامش مشاركته في المعرض، أعلن البنك الزراعي المصري الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لأحدث فروع البنك للمعاملات الإسلامية بسيوه تمهيداً لافتتاحه خلال أسابيع قليلة، حيث يلبي الفرع الجديد متطلبات أهالي سيوة للحصول على احتياجاتهم من الخدمات التمويلية والمصرفية للبنك الزراعي المصري.

يأتي إنشاء الفرع الجديد في إطار توجه البنك الزراعي المصري لتنفيذ خطط التنمية الزراعية والريفية الشاملة بمحافظة مطروح والدعم الكبير الذي يقدمه البنك لتحفيز الإنتاج والاستثمار في سيوة لتحقيق استراتيجية الدولة لتنمية المحافظات الحدودية والمناطق التنموية الجديدة والنائية، وتحقيق أقصى عائد من الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي وزيادة فرص العمل في هذا المجال، ويعبر هذا التوجه عن ترجمة للزيارت الميدانية المتكررة التي قام بها علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وقيادات البنك لمحافظة مطروح وبخاصة مدينة سيوة بهدف مد جسور للتواصل مع أهالي سيوة من المزارعين وأصحاب المشروعات التنموية ومنتجي ومربي الثروة الحيوانية والتعرف على متطلبات وإحتياجات جميع العملاء.

ويقدم البنك عدداً من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية لأهالي مطروح وسيوه لتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم، من بينها تقديم تمويلات طويلة الأجل لكل أنواع المحاصيل الزراعية الشهيرة في سيوة مثل النخيل والزيتون وغيرها من المحاصيل التي تحتاج لعدة سنوات لاكتمال دورتها الاستثمارية والحصاد، ومن ثم يقدم البنك التمويل اللازم لتأسيس المزراع بالكامل بدء من تمويل شراء الفسائل والشتلات مروراً بحفر الآبار وإنشاء شبكات الري الحديث ومحطات الطاقة الشمسية ودعم الحصول على جميع مستلزمات الزراعة والإنتاج، إضافة لقروض خدمة المحاصيل والفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية وغيرها من القروض حتى اكتمال مراحل الإنتاج والحصاد.

كما يقدم البنك قروضاً تمويلية لدعم التصنيع الزراعي للمحاصيل في سيوة مثل تصنيع وتعبئة وتجفيف التمور ومصانع إنتاج وتصنيع الزيتون ومشتقاته ومعاصر الزيوت وغيرها، وتوفير التمويل اللازم لإنشاء المصانع وتوفير الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، إضافة لسيارات النقل المجهزة والمبردات لتسهيل عمليات النقل والتصدير للخارج بما يسهم في تطوير تلك الصناعة وتعظيم العائد منها مع التوسع في تصديرها وفتح أسواق جديدة لما تمثله من قيمة اقتصادية للصادرات القومية.

ويحرص البنك الزراعي المصري على تنمية الثروة الحيوانية في محافظة مطروح من خلال تمويل تربية الأغنام والماعز، نظرا لما تمثله من قيمة اقتصادية كبيرة لقطاع عريض من السكان من خلال توفير التمويل اللازم لشراء وتغذية الأغنام والماعز لدعم مربي الثروة الحيوانية.

ونظرا للشهرة الكبيرة التي تحظى بها المشغولات اليدوية والحرف التقليدية في سيوة يوفر البنك الزراعي المصري تمويلات مميزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص العمل وتحسين مستوى الدخل لأهالي مطروح ويعتبر برنامج “باب رزق” التمويل المثالي للمشروعات متناهية الصغر نظرا لخصوصية وثقافة أهالي المنطقة، حيث يساعد القرض في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تشجيعها على العمل في مجالات الحرف اليدوية والتقليدية التي تعتمد على عناصر ومستلزمات الإنتاج في البيئة المحلية مثل صناعة الحلى والمشغولات اليدوية من الخوص وسعف النخل وغيرها من الصناعات التقليدية. وظهر البنك الزراعي المصري من خلال جناحه بالمعرض بإطلالة مميزة تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك للمشاركة في جهود التنمية الشاملة بمحافظة مطروح، وحرصه الدائم على دعم وتمويل القطاع الزراعي ومجالات التصنيع الزراعي القائم على الزراعات التقليدية التي تشتهر بها واحة سيوة مثل التمور والزيتون والنخيل، كما يعكس الجناح الصورة الجديدة للبنك التي تتناسب مع تطلعات عملائه في المناطق التنموية الجديدة وتلبي كل احتياجاتهم المصرفية والتمويلية، كما يعد المهرجان والمعرض الدولي للتمور المصرية نافذة مهمة للتواصل بين البنك والمزراعين وكل المنتجين وأصحاب الأعمال في واحة سيوة خاصة ومحافظة مطروح بشكل عام.

وخلال تفقده للمعرض، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجناح البنك الزراعي المصري، إن الجناح يعكس التطوير الذي يشهده البنك حالياً على كل المستويات، مشيراً إلى حجم التعاون القائم بين المحافظة والبنك خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التنمية في جميع أنحاء المحافظة بما ينعكس على تعظيم استفادة أبناء المحافظة بخدمات البنك المصرفية والتمويلية وبخاصة المبادرات التي ينفذها البنك لتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وغيرها من البرامج التمويلية لمشاريع تشغيل الشباب والخريجين وتمويل المرأة الريفية والمعيلة وصغار المزارعين ومربي الأغنام والماعز.

وشهد جناح البنك إقبالاً كبيراً من أهالي سيوة وزوار المعرض للإطلاع على المنتجات البنكية والخدمات التمويلية التي يقدمها البنك خاصة برامج تمويل إنتاج الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي، إضافة إلى قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الصناعات والحرف التقليدية في سيوة.