كورونا في السعودية.. تسجيل 4838 إصابة جديدة و6296 حالة شفاء

الثلاثاء 25/يناير/2022 - 01:13 ص

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 4838 إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي 6296 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 705 حالات، وتسجيل حالتي وفاة.

وبينت الإحصائية، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 657192 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 606130 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8922 حالة.