ads
الثلاثاء 25 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 2629 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت الإمارات العربية المتحدة 2,629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد 828,328 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,219 وفاة، مضيفةً أنها سجلت 1,115 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين 769,458 حالة.

كورونا الامارات إصابات ‏ وفيات