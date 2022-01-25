كورونا في الإمارات.. تسجيل 2629 إصابة جديدة

الثلاثاء 25/يناير/2022 - 06:57 ص

سجلت الإمارات العربية المتحدة 2,629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد 828,328 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,219 وفاة، مضيفةً أنها سجلت 1,115 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين 769,458 حالة.