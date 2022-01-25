تعرف على حظك في أبراج اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022

الثلاثاء 25/يناير/2022 - 12:02 ص

تقدم "البوابة نيوز" توقعات الأبراج، اليوم الثلاثاء، الموافق 25 يناير 2022، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

توقعات برج الحمل

تشعر أن بداخلك طاقة هائلة ولكن سرعان ما تنفد هذه الطاقة مع أول مهمة تقوم بها. الانفعال والإحباط المتزايد قد يبعدانك عن الأصدقاء، والأطفال، وشخص مهم بالنسبة لك. في ظل هذه الظروف اليوم ننصحك بممارسة بعض التمارين كاليوجا أو الأيروبيكس.

توقعات برج الثور

برهن للجميع أنك تملك الكفاءة والخبرة وانطلق في استثماراتك بشجاعة. ناقش بعض المواضيع الحساسة والعالقة مع الحبيب وتوصلا إلى حلول إيجابية. انظر إلى الأوضاع من حولك بطريقة إيجابية لتشعر بالطمأنينة.

توقعات برج الجوزاء

أنت شخص غيور جدا وخاصة اليوم. هذه الغيرة تؤدي إلى تدهور علاقتك العاطفية، بل ربما تؤدي إلى نتائج عكسية، لذلك حاول أن تتجنبها من خلال التقرب والتواصل مع الحبيب. هذا هو الوقت الأنسب لتبذل جهودك كي تحول المساويء إلى مزايا. التصالح أفضل بكثير من البعد والغضب.

توقعات برج السرطان

لا يمكنك الحصول على أي نتيجة إيجابية إذا تابعت الاتكال على الآخرين. عليك أن تثق في قدراتك وتعتمد على نفسك. ابتعد عن العناد واستمع إلى ما يقوله الحبيب فقد يكون على صواب. احذر من الانفعال ولا تتفوه بكلام قاس قد يجرح المحيطين بك.

توقعات برج الاسد

توقع اليوم سماع بعض الأخبار السارة التي تتعلق بأوضاعك المالية. ربما تحصل على علاوة في العمل. يجب أن تتحكم في رغبتك في البكاء اليوم. ربما تطرأ بعض التغيرات على حياة صديقة لك وتنتظر دعمك ومساعدتك. يجب أن تستمع اليوم إلى غيرك بدلا من أن تقدم النصائح. يجب أن تسيطر على نفسك وعلى أعصابك بقدر الإمكان.

توقعات برج العذراء

لا تزال تفتقد إلى الحصانة والحماية وقد تفشل في إكمال عملك وربما تتعرض لاتهامات عشوائية أو لتراجع في حياتك المهنية. تواجه رأي شريك أو شخص غريب بشكل استفزازي فكن حذرا. تكثر التحديات على مختلف الأصعدة الناشطة في حياتك سواء كانت دراسية أم عاطفية أم مهنية أم اجتماعية. تشعر بثقل المسؤوليات وتكون جميع تحركاتك تحت الأضواء فلا تقف مكتوف اليدين بل سارع إلى التحالف وطلب المساعدة.