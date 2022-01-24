بعد استهدافها المقدسات.. مركز دراسات الشرق الأوسط يطالب بطرد إيران من منظمة التعاون الإسلامي

الإثنين 24/يناير/2022 - 03:42 م

طالب مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن "سيمو"، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، منظمة التعاون الإسلامي، بطرد إيران من عضويتها بسبب أعمالها التخريبية والإرهابية بالمنطقة العربية وسفك دماء الأبرياء على أيدي ميليشياتها باليمن ولبنان والعراق وسوريا وتهديد الأمن والاستقرار المحلي والدولي.

ودعا المركز في بيان صحفي - منذ قليل - الدول العربية والإسلامية، خاصة الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي لاتخاذ إجراءات عقابية تجاه إيران، وطردها من منظمة التعاون الإسلامي.

واتهم مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن، إيران بتحريض عملائها باليمن لاستهداف الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بل لم تسلم مكة المكرمة قبلة المسلمين من محاولة الاستهداف بصواريخ الحوثيين الإرهابية، ما أظهر كره وحقد النظام الذي يحكم إيران للمقدسات الإسلامية.

وقال المركز، إن إيران ترعى وتمول وتسلح الجماعات الإرهابية التي تستهدف المسلمين في المنطقة العربية ما يجعل طردها من كل المنظمات الإسلامية أمرا واجبا ومشروعا.

وأضاف الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي: "قلناها مرارا، ونكررها اليوم.. إيران هي رأس الأفعى وهي العدو الرئيسي للأمة العربية.. شاء من شاء وأبى من أبى.. ومن يظن أنه بعيد عن شرها اليوم هو في قلب الخطر غدا.. يجب على هذه الأمة التوحد سريعا في وجه آيات الشيطان.. اللهم بلغت اللهم فاشهد".