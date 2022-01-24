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الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 4930 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق اليوم 4930 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و154 ألفًا و237 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها اليوم بأنه سُجِّل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و283حالة.
وأشار التقرير إلى شفاء 2000 شخص، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و78 ألفًا و422.

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