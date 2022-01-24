كورونا في الكويت.. تسجيل 4347 إصابة جديدة

الإثنين 24/يناير/2022 - 07:09 ص

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 497454. وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه سُجِّلت 4334 حالة شفاء, ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 450462، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6ر90 %. وأوضح السند أنه سُجِّلت حالة وفاة جراء الإصابة, ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2486 حالة.