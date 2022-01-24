الإثنين 24/يناير/2022 - 08:00 ص

تشهد ساحات القضاء اليوم الأثنين العديد من المحاكمات الهامة التي شغلت الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ولعل أبرز القضايا التي يتم نظرها اليوم محاكمة المتهمين بقضية "خلية تنظيم الأجناد" الارهابية والحكم علي المتهمين برشوة الشركة القابضة للغازات الطبيعية .

-الحكم علي المتهمين برشوة الشركة القابضة للغازات الطبيعية

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، حكمها علي 10 متهمين بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية بطلب وتلقى رشوة .

يصدر القرار برئاسة المستشار حمدى الشنوفى وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى وخالد النجار الرئيسين بالمحكمة.

وكشفت أقوال أدلة الشهود الإثبات بالقضية حيث شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين الأول "أشرف .ع" مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة والثانى "سعد.ع" خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول والثالث "عبدالعال.ع" نائب رئيس الهيئة العامة للبترول مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من كلا من المتهمين "كريم.ع" و"هاشم .م" و"تاليه .ا" بوساطة المتهمة " شرين.ك" و" حسام.ن" و"سمير.ا" و "ايفون.ع" مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول ، وتيسير المقابلة مع الشركات الاجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفى الذكر.

فاستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بينهم وأسفر تنفيذ ذلك الاذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول "وطلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابع والثامن عطايا على سبيل الرشوة تمثلت في إقامة له ولأسرته في احد الفنادق بالاسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه وإقامة أخرى بأحد فنادق العين السخنة وهاتف محمول بمبلغ 5800 جنيه ومدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمة ويسر لهم المقابله مع الشركات الأجنبية التى يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية .

كما طلب وأخذ المتهم الثانى سعد من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والسادسة بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين.

-اعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف المطرية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية".

أسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بتكوين عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

-محاكمة المتهمين بقضية "خلية تنظيم الأجناد" الارهابية

تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة المتهمين بقضية "خلية تنظيم الأجناد" الإرهابية .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى ومحمد مصطفى.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعه إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

-دعوى ضد رشوان توفيق فى بطلان قسمة شالية رأس سدر

تنظر الدائرة 3 مدني بمحكمة جنوب القاهرة دعوى آيه رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، بشأن شالية رأس سدر

وكانت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب ضد والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

