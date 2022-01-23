الإسكان تعلن موعد تسليم شقق مصر بحدائق الأهرام

الأحد 23/يناير/2022 - 03:13 م

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، إن اليوم هو موعد تسليم شقق “سكن مصر”، مطالبا المستلمين بالتوجه الى بنك الإسكان والتعمير بفرع أكتوبر لاستكمال الإجراءات ودفع المبالغ المستحقة مع كافة الأوراق لاستلام الوحدة طبقا للمواعيد التي وضعها الإسكان.

وأضاف “مصطفي” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز اليوم الأحد، أنه على مستلمي الوحدات التحقق من ان الوحدة السكنية مطابقة للمواصفات المتفق عليها، لافتا إلى أنه فى حالة وجود اى ملاحظات يجب التوجه الى جهاز الاسكان والتعمير للابلاغ، مشيرا الى انه تم وضع جدول زمني لتسليم الوحدات لمنع التكدس والاختلاط، بالإضافة لوجود المهندسين مع المواطنين لتدوين الملاحظات والتعامل معها.

وأشار مصطفى، إلى أن جميع وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنشأها الدوله يتم الاعلان عنها من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الاسكان او من خلال الجرائد الرسمية بالاضافه الى الشروط المحددة والاوراق المطلوبه للحصول على الوحدة السكنيه والمدن.

وتابع ان الوزارة بداءت فى انشاء ٤٣ الف وحدة سكنيه جديدة ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي لافتا ان ستم الانتهاء منها نهايه العام الجاري لافتا الى انها ثانية اكبر مشروع اسكاني اجتماعي فى المدن الجديدة بالاضافه الى سكن مصر والذي يبلغ مساحه الوحده السكنيه ١٢٠متر والتي ستسلم نهايه العام القادم ٢٠٠٢٣ فى حدائق اكتوبر سكن مصر يتواجد بيها كافه الخدمات الصحيه والترفهية.



