يد طلائع الجيش يستعد بقوة لمواجهة الزمالك

الأحد 23/يناير/2022 - 02:39 م

يواصل فريق طلائع الجيش لكرة اليد، تدريباته اليومية الجادة بملعبة بالصالة المغطاة بجهاز الرياضة العسكري، وذلك استعداداً للقاء الزمالك المقرر له غداً الاثنين في السادسة مساءً بالصالة المغطاة بنادي الزمالك بميت عقبة في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين .

من جانبه أكد الكابتن خالد بندق، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن الفريق يستعد بقوة للقاء الزمالك ، مشيراً إلى أن الفريق يفتقد في مباراة الغد للثنائي حسن عبد المنعم الذي أجرى عملية الرباط الصليبي وعمر الفولي لإصابته في غضروف الكتف، في الوقت نفسه عاد للتدريبات الثلاثي محمد محسن ومحمد عبد العظيم ومحمد عبد المنعم .

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول بعد جولتين، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع بالفوز على البنك الأهلي والخسارة من سبورتنج .

وتضم المرحلة الثانية للتصفيات 6 فرق هي : الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة والبنك الأهلي، ويصعد منهم 4 فرق للعب دورتين مجمعتين علي لقب دوري المحترفين لكرة اليد .