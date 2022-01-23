التضامن: مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي عاما

الأحد 23/يناير/2022 - 02:04 م





أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون منظمات المجتمع المدني، أن الحكومة وافقت على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى إن قانون توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني صدر في 2019، ولائحته التنفيذية صدرت في يناير عام 2021، حيث قامت الوزارة بإعطاء مهلة عاما لجميع مؤسسات المجتمع المدني لتوفيق أوضعها وفقاً لأحكام القانون.



وشدد على ضرورة توفيق الأوضاع بما يتوافق مع القانون الجديد الذي يتضمن إيجابيات كثيرة للعمل الأهلى، وبما يتوافق مع الفلسفة الجديدة للقانون، حيث يعطى مساحة أكبر للعمل الأهلى، ويقدم شراكات وامتيازات وتسهيلات وتخفيضات لمؤسسات العمل المدني، سواء في الكهرباء أو المياه.