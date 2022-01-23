ads
الأحد 23 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

إيطالي يلتقط صورا لقرية تظهر بشكل إنسان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقط مصور إيطالي يدعى "بيو أندري بيري " مشهدا بديعا لبلدة صغيرة في جزيرة صقلية الإيطالية   تأخذ شكلا فريدا عند النظر إليها من السماء، حيث تبدو على شكل رجل ضخم وغريب الشكل .

وقام  أندري بتصوير البلدة بواسطة كاميرا محمولة جوا (درون)، حيث ظهرت البلدة بشكل غريب على شكل رجل قد بسط ذراعيه ورجليه على الأرض.

و صور "بيري" المدينة بعد الصعود إلى أعلى نقطة ممكنة في قرية تشنتوريبي، وحلقت طائرة الدرون الخاصة به على ارتفاع 120 مترا، ومن زاوية محددة حيث رصدت العدسة المشهد المثير.

ونشر المصور مقطع فيديو من السماء للمدينة وعلق: "أردت أن أشارككم.. ليلة بلا نوم لإبراز أفضل ما يمكن أن تقدمه لنا المناظر الطبيعية ذات الشكل الغريب، بعد ساعتين بالسيارة، طوال الليل في انتظار الفجر".

جزيرة صقلية الإيطالية إيطالي درون