إيطالي يلتقط صورا لقرية تظهر بشكل إنسان

الأحد 23/يناير/2022 - 02:13 م

التقط مصور إيطالي يدعى "بيو أندري بيري " مشهدا بديعا لبلدة صغيرة في جزيرة صقلية الإيطالية تأخذ شكلا فريدا عند النظر إليها من السماء، حيث تبدو على شكل رجل ضخم وغريب الشكل .

وقام أندري بتصوير البلدة بواسطة كاميرا محمولة جوا (درون)، حيث ظهرت البلدة بشكل غريب على شكل رجل قد بسط ذراعيه ورجليه على الأرض.

و صور "بيري" المدينة بعد الصعود إلى أعلى نقطة ممكنة في قرية تشنتوريبي، وحلقت طائرة الدرون الخاصة به على ارتفاع 120 مترا، ومن زاوية محددة حيث رصدت العدسة المشهد المثير.

ونشر المصور مقطع فيديو من السماء للمدينة وعلق: "أردت أن أشارككم.. ليلة بلا نوم لإبراز أفضل ما يمكن أن تقدمه لنا المناظر الطبيعية ذات الشكل الغريب، بعد ساعتين بالسيارة، طوال الليل في انتظار الفجر".