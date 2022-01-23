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الأحد 23 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سيارة مسروقة تقود الأمن للقبض على لص المتاجر بمدينة نصر

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
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نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط عاطل لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات بمدينة نصر. 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالتردد على منطقة سكنه وبحوزته سيارة يشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها "مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول"، وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة بأسلوب “كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك”.

 وأضاف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "كسر القفل" وأقر بارتكابه  2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله (صاحب محل أجهزة كمبيوتر، مقيم دائرة قسم شرطة المرج) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال مباحث القاهره إرتكاب جرائم السرقات