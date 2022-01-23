كورونا في الكويت.. تسجيل 4148 إصابة جديدة

الأحد 23/يناير/2022 - 03:56 ص

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 493107 حالات . وتم تسجيل 4991 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 446128 متعافٍ .

وتم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2485 حالة، موضحا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 58 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 44494 حالة .