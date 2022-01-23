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الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 226 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و4 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 57172، والوفيات 924 حالة.

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