كورونا في موريتانيا.. تسجيل 226 إصابة جديدة

الأحد 23/يناير/2022 - 08:24 ص

سجلت موريتانيا 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و4 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 57172، والوفيات 924 حالة.