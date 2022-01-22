فرعون وأسد.. الكاف يعلق على مواجهة صلاح وماني فى التصفيات النهائية لكأس العالم

السبت 22/يناير/2022 - 09:43 م

علقت صفحة بطولة أمم أفريقيا التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على مواجهة منتخب مصر بقيادة النجم محمد صلاح ونظيره السنغالي بقيادة ساديو مانى فى الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة أفريقيا على موقع "تويتر" فيديو لمحمد صلاح وساديو ماني وعلق عليه بعبارة: "فرعون وأسد يحملان راياتِ الملايين خلفهم من أجلِ حُلمِ كأس العالم.. ساديو مانى ومحمد صلاح يستعدان لكتابة فصل جديد فى التاريخ عندما يقودان منتخبى السنغال ومصر فى التصفيات الأفريقية لكأس العالم".

https://twitter.com/caf_online_AR/status/1484951947476090886?t=EUPbq8Hs3vwO9rq0dBlRWg&s=19



وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والمقامة حاليا فى مدينة دوالا بالكاميرون، عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالي.

وستقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في القاهرة يوم ٢٤ مارس المقبل بينما ستكون مواجهة الإياب في العاصمة السنغالية داكار يوم ٢٩ من نفس الشهر.

وكان المنتخب الوطنى تأهل للدور الفاصل من تصفيات كأس العالم بعدما حسم صدارة المجموعة السادسة في المرحلة الثانية برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجابون صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط بالتساوى مع منتخب ليبيا.